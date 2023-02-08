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Конгрессмен Гетц указал на провал Байдена в экономике США после слов президента о Путине

Политика
Конгрессмен Гетц указал на провал Байдена в экономике США после слов президента о Путине

Именно американский президент Джо Байден виноват в том, что в экономике США что-то пошло не так. Об этом заявил конгрессмен от республиканцев Мэтт Гетц.

Глава Белого дома 7 февраля выступил перед американскими законодателями. Политик объяснил рекордную в стране инфляцию последствиями коронавируса и действиями России на Украине.

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо», — написал Мэтт Гетц на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Байден в своем послании конгрессу четыре раза упомянул российского президента Владимира Путина.
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