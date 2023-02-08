Журналисты подсчитали, во сколько обошелся отпуск Самойловой, Долиной и другим звездам

Российские звезды любят проводить зимний отпуск в теплых краях. Журналисты подсчитали, сколько знаменитости потратили на отдых.
Певица Лариса Долина побывала на Мальдивах в компании дочери и внучки. Артистка встретила Новый год в пятизвездочном отеле. Отдых обошелся примерно в 1,5 миллиона рублей на троих.
На Мальдивах любит отдыхать и балерина Анастасия Волочкова. На недавнюю поездку она потратила приблизительно 300 тысяч рублей.
Те же острова выбрала для расслабления блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Она вывезла на Мальдивы мать, которая давно об этом мечтала. Звезда Сети поселилась в люксовом отеле, неделя проживания в котором стоит от 1 миллиона рублей.
Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова отправились на Маврикий с четырьмя детьми. Звездная семья поселилась в фешенебельном отеле. Недельный отпуск для шести человек в этой локации стоит 2 миллиона рублей.
Певец Дима Билан отдохнул на Гоа в начале года. В этот период двухнедельные туры в пятизвездочный отель на Гоа стоили около 300 тысяч рублей.
Телеведущая Лера Кудрявцева выбрала необычное направление — она посетила Оман. Поездка стоила звезде экрана 450 тысяч рублей, пишет «Вокруг ТВ».
Телеведущая и блогер Ксения Бородина встречала Новый год в Таиланде с дочерьми и матерью. Знаменитость сняла роскошную виллу, которая стоила ей примерно 600 тысяч рублей за десять дней.
Певица и телеведущая Ольга Бузова отличилась от других звезд местом и типом отдыха. Она выбралась на три дня в Сочи, чтобы покататься на горных лыжах. Проживание в отеле, который считается одним из лучших в горах, обошлось поп-звезде в 120 тысяч рублей.