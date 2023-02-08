Журналисты подсчитали, во сколько обошелся отпуск Самойловой, Долиной и другим звездам

Певица и телеведущая Ольга Бузова отличилась от других звезд местом и типом отдыха. Она выбралась на три дня в Сочи, чтобы покататься на горных лыжах. Проживание в отеле, который считается одним из лучших в горах, обошлось поп-звезде в 120 тысяч рублей.