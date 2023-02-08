Марина Кравец рассказала, как изменился юмор с момента создания Comedy Club

Резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала, как изменился юмор с момента создания популярного комедийного проекта. Артистка считает, что шутки отзываются на происходящее в мире.
Кравец уверена, что так было всегда, но признается, что никогда не была поклонницей передач с обидным и жестким юмором. Артистка старается постоянно искать «золотую середину», чтобы было смешно, но человек, над которым шутят, не закрывался.
«Думаю, что именно сегодня нам надо быть мягче и тактичнее, чтобы возникало побольше позитивных эмоций и мир становился добрее», — заявила Кравец.
При этом она отметила, что не нужно разливать мед и шутить про солнышко и цветы. Необходимо продолжать поднимать актуальные темы, но подавать их правильно, сообщает портал Teleprogramma.pro.