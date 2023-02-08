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Марина Кравец рассказала, как изменился юмор с момента создания Comedy Club

Шоу-бизнес
Марина Кравец рассказала, как изменился юмор с момента создания Comedy Club

Резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала, как изменился юмор с момента создания популярного комедийного проекта. Артистка считает, что шутки отзываются на происходящее в мире.

Кравец уверена, что так было всегда, но признается, что никогда не была поклонницей передач с обидным и жестким юмором. Артистка старается постоянно искать «золотую середину», чтобы было смешно, но человек, над которым шутят, не закрывался.

«Думаю, что именно сегодня нам надо быть мягче и тактичнее, чтобы возникало побольше позитивных эмоций и мир становился добрее», — заявила Кравец.

При этом она отметила, что не нужно разливать мед и шутить про солнышко и цветы. Необходимо продолжать поднимать актуальные темы, но подавать их правильно, сообщает портал Teleprogramma.pro.
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