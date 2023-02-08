Бывший тренер московского «Спартака» Тедеско возглавил сборную Бельгии

Пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Бельгии сообщила о назначении немца Доменико Тедеско на пост главного тренера мужской сборной страны. С 37-летним специалистом был заключен контракт, срок действия которого рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года, пишет RT. На посту главного тренера Тедеско сменил Роберто Мартинеса, освободившего должность после провала на ЧМ-2022 в Катаре.