Университет Отаго назвал пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии смоделировали ситуацию с наступлением ядерной зимы и рассказали, какие страны смогут ее пережить.
Территории, где при таком стечении обстоятельств сохранится жизнь, смогут заниматься сельскохозяйственном производством, обеспечивая население достаточным количеством продуктов без помощи извне, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Risk Analysis.
Как оказалось, речь идет об островных государствах. Среди них Новая Зеландия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова и Австралия. Другие страны, вероятно, останутся без продовольствия, полагают ученые Университета Отаго.
Разрушительные последствия ядерной зимы будут заметны на протяжении от пяти до десяти лет. Это подтверждается модельными исследованиями. Выводы, сделанные учеными Университета Отаго, соответствуют данным, полученным около 30 лет назад.