Россиянам рассказали о новых многофазовых схемах хищения денежных средств

Злоумышленники не останавливаются в разработке новых схем хищения денег у россиян. Сейчас отмечаются случаи многофазового мошенничества, когда от граждан требуют дополнительных средств якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга, предупредила в беседе с РИА Новости начальник юридического управления ведомства Ольга Тисен.
По словам представителя организации, преступники от лица Росфинмониторинга рассылают россиянам сообщения о мнимом изъятии средств с их счетов в пользу государства из-за подозрительной активности. После гражданам поступают требования оплатить «комиссию», чтобы разморозить операции.
Тисен отметила, что мошенники в некоторых случаях имитируют символику и печати ведомства в своих сообщениях. В результате им удается похитить не только деньги доверчивых граждан, но и их личные данные, подчеркнула начальник юридического управления Росфинмониторинга.
Между тем Банк России представил в Госдуму инициативу, согласно которой банки получат право приостанавливать транзакции при выводе денег, полученных в результате мошеннических действий. Первое чтение законопроекта намечено на март, пишет «ФедералПресс».