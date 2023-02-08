Врач Маслов перечислил распространенные причины мужских заболеваний

Список самых распространенных причин развития заболеваний у мужчин перечислил врач-андролог Виталий Маслов.
Здоровье сильной половины человечества поможет сохранить профилактика и правильное питание. Также важно избегать основных причин развития болезней, отметил врач.
«Одной из распространенных причин серьезных проблем с мужским здоровьем являются различные хронические и скрытые инфекции», — передает слова Маслова интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гормональные сбои, проблемы с работой внутренних органов и различные инфекции могут до последнего не заявлять о себе. Но тем не менее они сказываются на общем самочувствии пациентов. Также мужчинам следует исключить из жизни любые стрессовые ситуации. Они истощают организм и могут привести к импотенции, пояснил врач.