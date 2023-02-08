Врач Маслов перечислил распространенные причины мужских заболеваний

Гормональные сбои, проблемы с работой внутренних органов и различные инфекции могут до последнего не заявлять о себе. Но тем не менее они сказываются на общем самочувствии пациентов. Также мужчинам следует исключить из жизни любые стрессовые ситуации. Они истощают организм и могут привести к импотенции, пояснил врач.