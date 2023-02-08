Очередная петербургская школьница стала героиней порновидео

Директор одной из школ Петербурга обнаружила в телефоне ученицы видео интимного характера. На кадрах девочка 2007 года рождения вступает в сексуальную связь со взрослым мужчиной. Об этом сообщают «Невские новости».
Руководитель образовательного учреждения обратилась в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого партнера несовершеннолетней. Им оказался житель Тосненского района Ленобласти.
Возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.
Аналогичный инцидент произошел в Северной столице в январе. Директор другого учебного заведения нашла порноролик с 12-летней школьницей.