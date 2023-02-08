Новые технологии начали применять в дорожном строительстве в России

Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», качество дорог влияет на безопасность и комфорт езды по ним. В 2019 году в России запустили в работу нацпроект федерального уровня «Безопасные и качественные дороги». Данная инициатива помогла улучшить состояние дорог по всей территории РФ, а сами дорожные рабочие стали выполнять свои обязанности серьезнее и осмысленнее.