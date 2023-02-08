Новые технологии начали применять в дорожном строительстве в России

Российская Федерация имеет одну из самых протяженных сетей автодорог. Дороги нуждаются в ремонте и в усовершенствовании технологии строительства для продления срока их эксплуатации. В РФ для строительства дорог стали использовать новые технологии.
Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», качество дорог влияет на безопасность и комфорт езды по ним. В 2019 году в России запустили в работу нацпроект федерального уровня «Безопасные и качественные дороги». Данная инициатива помогла улучшить состояние дорог по всей территории РФ, а сами дорожные рабочие стали выполнять свои обязанности серьезнее и осмысленнее.
Помимо этого, был сформирован особый Реестр, где собраны и описаны 789 материалов, 250 конструкций и 360 технологий, используемых в сфере дорожного строительства. Дорожники используют инновационную строительную технику и конструкции, применяют виброкатки и георешетки, водопропускные трубы с гофрированными частями.
Также используют «северную» технологию уплотнения грунтов и борются с трещинами путем добавления в состав асфальтобетонов спецсредств. При этом в каждом регионе специалисты находят оригинальные решения с учетом местных реалий.