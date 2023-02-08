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Трех мужчин задержали за намерение поджечь военкомат и офис политической партии в Брянске

Происшествия
Трех мужчин задержали за намерение поджечь военкомат и офис политической партии в Брянске

Правоохранители Брянска задержали трех мужчин 20-22 лет. В отношении граждан возбуждено уголовное дело за подготовку к поджогу офиса политической партии и военкомата.

По замыслу фигурантов, местами преступлений должны были стать улицы Попова и Ленина. Злоумышленники приготовили запасные комплекты одежды, запаслись зажигательными смесями.

Преступный план не был реализован, потому что двух подельников ранее задержали за вымогательство. Все трое будут отвечать по статье о приготовлении к теракту, что грозит 20-летним сроком заключения.
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