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Терапевт Чиркова назвала самое тяжелое блюдо для пищеварительной системы

Общество
Терапевт Чиркова назвала самое тяжелое блюдо для пищеварительной системы

Самое тяжелое для пищеварительной системы блюдо, которое состоит из двух главных ингредиентов, назвала врач-терапевт Ольга Чиркова.

Ряд продуктов вызывает у человека чувство тяжести. Особенно трудно пищеварительной системе справиться с жирным мясом. Если заесть такой продукт жареной картошкой, это может обернуться неприятными последствиями для здоровья, рассказала Чиркова в беседе с NEWS.ru.

Опасность сочетания таких продуктов заключается в том, что жир препятствует нормальной работе ЖКТ. В результате пища дольше находится в желудке, что запускает гнилостные процессы и выработку токсинов.
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