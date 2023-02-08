Терапевт Чиркова назвала самое тяжелое блюдо для пищеварительной системы

Ряд продуктов вызывает у человека чувство тяжести. Особенно трудно пищеварительной системе справиться с жирным мясом. Если заесть такой продукт жареной картошкой, это может обернуться неприятными последствиями для здоровья, рассказала Чиркова в беседе с NEWS.ru.