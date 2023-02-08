Терапевт Чиркова назвала самое тяжелое блюдо для пищеварительной системы

Самое тяжелое для пищеварительной системы блюдо, которое состоит из двух главных ингредиентов, назвала врач-терапевт Ольга Чиркова.
Ряд продуктов вызывает у человека чувство тяжести. Особенно трудно пищеварительной системе справиться с жирным мясом. Если заесть такой продукт жареной картошкой, это может обернуться неприятными последствиями для здоровья, рассказала Чиркова в беседе с NEWS.ru.
Опасность сочетания таких продуктов заключается в том, что жир препятствует нормальной работе ЖКТ. В результате пища дольше находится в желудке, что запускает гнилостные процессы и выработку токсинов.