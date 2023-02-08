Актриса из «Ворониных» Мария Ильюхина будет рожать в присутствии мужа

Беременная звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина призналась, что будет рожать в присутствии мужа. Актриса объяснила, почему решилась на партнерские роды.
Артистка замужем за футболистом Алексеем Шаровым. Молодая пара готовится к скорому прибавлению, поэтому в соцсетях 19-летней Ильюхиной часто стал появляться контент, связанный с беременностью и родами. В недавнем посте актриса затронула тему партнерских родов.
«Мы с мужем решили, что роды будут партнерские, так как это огромная поддержка для меня — как моральная, так и физическая», — написала звезда «Ворониных».
Артистка пояснила, что она очень сентиментальный человек и может запутаться из-за этого. Поэтому Ильюхиной, по ее словам, нужно, чтобы рядом находился кто-то близкий и родной, особенно в столь важные минуты.
Актриса добавила, что решение о партнерских родах каждая семья должна принимать индивидуально. По словам звезды «Ворониных», у родов с партнером есть минусы, но каждый определяет их для себя. Из плюсов Ильюхина отметила поддержку со стороны партнера, особую атмосферу, дополнительный контроль и контакт малыша с отцом сразу после родов.