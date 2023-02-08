Актриса из «Ворониных» Мария Ильюхина будет рожать в присутствии мужа

Актриса добавила, что решение о партнерских родах каждая семья должна принимать индивидуально. По словам звезды «Ворониных», у родов с партнером есть минусы, но каждый определяет их для себя. Из плюсов Ильюхина отметила поддержку со стороны партнера, особую атмосферу, дополнительный контроль и контакт малыша с отцом сразу после родов.