Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская семья находится под завалами после землетрясения в Турции

Происшествия
Российская семья находится под завалами после землетрясения в Турции

Российская семья из четырех человек оказалась под завалами после мощных землетрясений в Турции, сообщили оперативные службы.

По информации журналистов ТАСС, шансы на спасение российских граждан еще есть. Они находятся внутри разрушенного здания в городе Хатай.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — проинформировал осведомленный источник издания.

Ранее сообщалось, что число погибших при сильнейшем землетрясении в Турции возросло до 3381. Пострадали еще 20 436 человек.
землетрясение турция спасатели
Военкоры ФАН
Лучшие в аду