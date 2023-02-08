Российская семья находится под завалами после землетрясения в Турции

Российская семья из четырех человек оказалась под завалами после мощных землетрясений в Турции, сообщили оперативные службы.
По информации журналистов ТАСС, шансы на спасение российских граждан еще есть. Они находятся внутри разрушенного здания в городе Хатай.
«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети. Шансы их спасти есть», — проинформировал осведомленный источник издания.
Ранее сообщалось, что число погибших при сильнейшем землетрясении в Турции возросло до 3381. Пострадали еще 20 436 человек.