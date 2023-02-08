Российские волонтеры передали партию зимней одежды детям Херсонской области

Напомним, что гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта 2022 года. За это время помощь была оказана более чем 150 тысячам жителей. Это продукты, лекарства, адресная помощь, школьные наборы и принадлежности и многое другое. В эти дни волонтеры постоянно оказывают поддержку российским военным, а также жителям районных центров и небольших сел Херсонской области.