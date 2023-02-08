Российские волонтеры передали партию зимней одежды детям Херсонской области

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне работники миссии передали вещевую гуманитарную помощь для детей Генического района. В партию вошли более 300 единиц зимней и демисезонной детской одежды
«Нашу гуманитарную миссию в Херсонской области отличает то, что мы всегда наглядно показываем, что именно мы привезли, кому передаем и от кого. Это важно, потому что люди должны видеть, кому конкретно поступила помощь. Поэтому нам доверяют и те, кто отправляет грузы, и те, кому они предназначены», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
На этот раз детская теплая одежда поступила в Херсонскую область из Екатеринбурга от некоммерческой организации «Верь и живи». Волонтеры Гуманитарного центра передали груз в администрацию Генического района для последующей раздачи всем нуждающимся.
«К нам в район наконец-то привезли детские комбинезоны и другую теплую одежду. Мы всю ее посмотрим по «ростовкам» и будем постепенно распределять между жителями. В первую очередь по категориям — малообеспеченные, многодетные, беженцы, семьям с маленькими детками будем раздавать одежду. На сегодняшний день цены на детскую одежду в нашем регионе высокие, поэтому такая гуманитарная помощь для местных семей с маленькими детьми остро необходима». — отметила глава Генического района Херсонской области Елена Терских.
Напомним, что гуманитарная миссия работает в Херсонской области с марта 2022 года. За это время помощь была оказана более чем 150 тысячам жителей. Это продукты, лекарства, адресная помощь, школьные наборы и принадлежности и многое другое. В эти дни волонтеры постоянно оказывают поддержку российским военным, а также жителям районных центров и небольших сел Херсонской области.
Добровольцы доставляют жителям Херсонщины продукты, средства гигиены, наборы для школьников и новорожденных. Также волонтеры миссии стараются закрывать потребности эвакуированных из Херсона жителей — не только в медикаментах и оборудовании, но и в книгах, спортинвентаре, а также оказывают им любую другую помощь.
Также гуманитарная миссия постоянно оказывает жителям региона содействие в вопросах здравоохранения. В рамках миссии медицинская помощь была оказана 17 тысячам граждан, при этом 25 тяжело больных детей были отправлены на лечение в ведущие клиники России.
За неполный год волонтеры доставили и передали в медучреждения Херсонщины более 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Медикаментозными наборами были обеспечены 55 поселковых фельдшерско-акушерских пункта.
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