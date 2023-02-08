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Бойцы ВС РФ поразили украинскую установку «Град» в районе Херсона

Армия
Бойцы ВС РФ поразили украинскую установку «Град» в районе Херсона

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в районе города Херсон систему залпового огня «Град» украинских националистов.

Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в военной сфере.

«Вчера артиллерийским огнем в районе Тяготинка уничтожена РСЗО "Град" с боекомплектом», — отмечается в публикации.

Потери ВСУ при этом составили шесть солдат убитыми и ранеными, заявил собеседник РИА Новости.

Ранее телеканал «360» рассказал о нарастающем дефиците личного состава в рядах украинской армии и попытках мобилизации несовершеннолетних граждан.
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