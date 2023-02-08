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В Балашихе мужчина скончался после падения со второго яруса шконки в ИВС

Происшествия
В Балашихе мужчина скончался после падения со второго яруса шконки в ИВС

Правоохранители проводят проверку после смерти 59-летнего заключенного в ИВС в Балашихе, сообщает MK.RU. Мужчина погиб при падении со второго яруса шконки.

Данную причину смерти огласили сокамерники погибшего. Проверить их слова по записям с камер видеонаблюдения невозможно, так как на момент происшествия они не работали.

Мужчина был признан виновным в краже банковской карты. Суд назначил ему условный срок, который позже заменил на реальный из-за того, что погибший не отмечался у инспектора ФСИН.
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