В Балашихе мужчина скончался после падения со второго яруса шконки в ИВС

Правоохранители проводят проверку после смерти 59-летнего заключенного в ИВС в Балашихе, сообщает MK.RU. Мужчина погиб при падении со второго яруса шконки.
Данную причину смерти огласили сокамерники погибшего. Проверить их слова по записям с камер видеонаблюдения невозможно, так как на момент происшествия они не работали.
Мужчина был признан виновным в краже банковской карты. Суд назначил ему условный срок, который позже заменил на реальный из-за того, что погибший не отмечался у инспектора ФСИН.