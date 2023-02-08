Американцы осудили жену Байдена за «неуместный» поцелуй с другим мужчиной

Поцелуй супруги президента США Джо Байдена Джилл с другим мужчиной шокировал американскую общественность. Ответствующее видео появилось в Сети.
Первая леди Соединенных Штатов попала в объектив видеокамеры перед ежегодным обращением ее мужа к конгрессу. На кадрах видно, как она подошла к мужу вице-президента США Камалы Харрис Дугласу Эмхоффу и поцеловала его.
Политики и простые американцы пришли в ужас, когда увидели ролик. Своим мнением на этот счет они поделились в Twitter.
«Хочется стереть себе память», — признался один из пользователей.
«Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности», — возмутился другой комментатор.
«О мой Бог! Что здесь происходит?!» — написала представительница Республиканской партии Джессика Альма.
«Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть», — отметил бизнесмен Коллин Раг.
Байден в прошлом ноябре заявил, что однажды испытывал ревность из-за поведения супруги. По его словам, она была более внимательна по отношению к представителям коренных народов США, чем к нему.