Энтони Хопкинс снимется в триллере Дэвида Яровески «Запертый»

Британский актер Энтони Хопкинс сыграет главную роль в триллере «Запертый» режиссера Дэвида Яровески. Ему составит компанию коллега Глен Пауэлл.
Фильм станет ремейком аргентинского проекта. Сценаристом назначен Майкл Росс. «Запертый» расскажет историю вора, который решает угнать роскошный внедорожник, но попадает в смертельную ловушку загадочной личности, сообщает Deadline.
Продюсер Сэм Рэйми считает, что Хопкинсу и Пауэллу досталась исключительная возможность сделать что-то невероятное со своими героями благодаря сценарию. Роль вора досталась Пауэллу. Ему предстоит раскрыть драматическую линию в судьбе персонажа.