Энтони Хопкинс снимется в триллере Дэвида Яровески «Запертый»

Продюсер Сэм Рэйми считает, что Хопкинсу и Пауэллу досталась исключительная возможность сделать что-то невероятное со своими героями благодаря сценарию. Роль вора досталась Пауэллу. Ему предстоит раскрыть драматическую линию в судьбе персонажа.