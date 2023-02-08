Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Завод по переработке нефтепродуктов полыхает на площади 100 «квадратов» в Новошахтинске

Происшествия
Завод по переработке нефтепродуктов полыхает на площади 100 «квадратов» в Новошахтинске

Огонь охватил завод по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске. Об этом сообщили в МЧС РФ по Ростовской области.

Согласно предварительным данным, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Специалистам удалось локализовать возгорание.

Информация о возможных пострадавших и жертвах не поступала. Выясняется причина пожара.

В Латвии вспыхнул завод по производству беспилотников, передает RT. В ликвидации огня были задействованы не менее 50 человек.
мчс рф пожар завод
Военкоры ФАН
Лучшие в аду