Завод по переработке нефтепродуктов полыхает на площади 100 «квадратов» в Новошахтинске

Огонь охватил завод по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске. Об этом сообщили в МЧС РФ по Ростовской области.
Согласно предварительным данным, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Специалистам удалось локализовать возгорание.
Информация о возможных пострадавших и жертвах не поступала. Выясняется причина пожара.
В Латвии вспыхнул завод по производству беспилотников, передает RT. В ликвидации огня были задействованы не менее 50 человек.