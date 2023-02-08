Хабек не смог объяснить, сколько танков Leopard 1 Германия отправит на Украину

Политик в беседе с журналистами заявил, что Киев должен получить некое «двузначное количество» танков в первом квартале этого года. О численности поставок вице-канцлер высказался после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.