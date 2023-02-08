Хабек не смог объяснить, сколько танков Leopard 1 Германия отправит на Украину

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался назвать точное число танков Leopard 1, которые в этом году Берлин отправит украинской армии.
Политик в беседе с журналистами заявил, что Киев должен получить некое «двузначное количество» танков в первом квартале этого года. О численности поставок вице-канцлер высказался после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
«Мы точно не знаем, сколько», — уклонился от конкретного ответа Хабек.
Говоря о решении Берлина по поводу отправки танков на Украину, вице-премьер выразил надежду, что «оно было принято в нужное время».
Напомним, ранее власти ФРГ одобрили поставку партии из 178 танков Leopard 1 на Украину. Часть передадут уже этим летом, сообщает «Царьград».