Sky News: Зеленский 8 февраля прибудет в Британию на переговоры с Сунаком

Украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Британию с официальным визитом. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По информации журналистов, глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также встретиться с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение на территории Соединенного Королевства.
Ранее сообщалось, что украинского президента пригласили на саммит Евросоюза в Брюссель. По информации СМИ, Зеленский согласился на это предложение.