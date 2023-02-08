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Sky News: Зеленский 8 февраля прибудет в Британию на переговоры с Сунаком

Политика
Sky News: Зеленский 8 февраля прибудет в Британию на переговоры с Сунаком

Украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Британию с официальным визитом. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации журналистов, глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также встретиться с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение на территории Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что украинского президента пригласили на саммит Евросоюза в Брюссель. По информации СМИ, Зеленский согласился на это предложение.
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