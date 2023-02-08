Неизвестные в балаклавах и с молотком напали на людей в челябинской школе

Мужчины в балаклавах атаковали трех человек в школе в Челябинске, сообщает источник ФАН. Один из нападавших был вооружен молотком.
Утром в школу забежали трое неизвестных, а за ними последовали еще трое мужчин. Преследователи набросились на молодых людей, а затем выбежали из школы.
По предварительным данным, ни пострадавшие, ни нападавшие не являются учениками. Участники драки разбили стеклянную дверь.
Полицейские инициировали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. По данным регионального ГУ МВД, одному из участников потасовки потребовалась медпомощь.