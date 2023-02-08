Ольга Орлова вышла на связь с подписчиками после родов

Экс-солистка «Блестящих» и телеведущая Ольга Орлова прервала молчание после родов. Ставшая матерью во второй раз знаменитость вышла на связь с подписчиками.
Радостное событие случилось в жизни 45-летней артистки 6 февраля. В этот день на свет появилась дочь Орловой. Девочку назвали Анной.
Певица оповестила подписчиков о рождении малышки, но после этого долго не выходила на связь. Наконец знаменитость опубликовала видео в соцсетях.
Экс-солистка «Блестящих» и ее дочь пока остаются в больнице, причем артистка чувствует себя неважно. По словам Орловой, она видит, что ей многие писали, но ответить телеведущая не могла, поскольку после родов ей было «тяжеловато».
«Сегодня, наверно, будет тоже такой себе день. Лицо опухло. Я на уколах», — пожаловалась певица.
Знаменитость добавила, что у малышки все хорошо, и она чувствует себя прекрасно, передает Teleprogramma.pro. У самой артистки, с ее слов, самочувствие чуть похуже, но телеведущая убеждена, что это временно.