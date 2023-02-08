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Командир подразделения НМ ЛНР Мангушев умер в больнице после ранения в голову

Происшествия
Командир подразделения НМ ЛНР Мангушев умер в больнице после ранения в голову

Командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев скончался в стахановской больнице. Он получил огнестрельное ранение в голову несколько дней назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Мангушев находился в отделении нейрохирургии. Медики оценивали состояние пациента как стабильно тяжелое. По данным врачей, в него стреляли с близкого расстояния.

Ранее информацию о госпитализации командира прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен отметил, что не был знаком с Мангушевым, и дал положительную оценку его участию в СВО.
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