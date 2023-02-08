Российская ракета класса «воздух — РЛС» показала высокую эффективность в ходе СВО

Модернизированная российская авиационная ракета класса «воздух — РЛС», разработанная специалистами корпорации «Тактическое ракетное вооружение», показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российском ОПК.
«Ракету снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей»,— подчеркнул собеседник издания.
Точность поражения цели типа «РЛС» обновленной ракетой достигла 98%, отмечается в публикации.
Ранее RT раскрыл подробности боевой работы групп огневой поддержки российской армейской авиации в зоне спецоперации по защите Донбасса.