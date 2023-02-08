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Около 14% населения Карелии живут за чертой бедности

Общество
Около 14% населения Карелии живут за чертой бедности

Карелиястат опубликовала данные о доходах населения относительно официальной планки прожиточного минимума.

В отчете ведомства за период с 2017 года по 2021 год включительно, 14,4% от общей численности проживающих в Карелии граждан имеют доходы ниже черты бедности. Отмечается, что за отчетный период число малоимущих жителей в регионе неуклонно снижалось, сообщает Daily Карелия.

Между тем стоит учитывать, что данных о положении дел в этой сфере по итогам 2022 года Карелиястат еще не обнародовал. Ситуация с уровнем благосостояния жителей Карелии в прошлом году еще требует дополнительного анализа.
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