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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали вблизи турецкого города Кахраманмараш

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали вблизи турецкого города Кахраманмараш

Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Турции. Об этом сообщили европейские сейсмологи.

Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах от города Кахраманмараш. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Турции аналогичное стихийное бедствие унесло жизни 6957 человек. Ранения и травмы получили более 38 тысяч граждан. Специалисты продолжают разбор завалов. К ним на помощь прибыли российские спасатели.

В десяти провинциях страны ввели режим чрезвычайного положения. Также объявлен общенациональный траур.
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