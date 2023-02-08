Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали вблизи турецкого города Кахраманмараш

Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали в Турции. Об этом сообщили европейские сейсмологи.
Эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах от города Кахраманмараш. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в Турции аналогичное стихийное бедствие унесло жизни 6957 человек. Ранения и травмы получили более 38 тысяч граждан. Специалисты продолжают разбор завалов. К ним на помощь прибыли российские спасатели.
В десяти провинциях страны ввели режим чрезвычайного положения. Также объявлен общенациональный траур.