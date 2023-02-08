Более тысячи новых случаев COVID-19 выявляют в Петербурге три дня подряд

Всего за минувшие 24 часа в Северной столице зарегистрировали 1034 новых случая COVID-19, накануне — 1013, а 6 февраля было известно о 1007 зараженных. В больницы из-за коронавируса попали 127 жителей Петербурга за сутки, 7 февраля госпитализировали 95 человек, следует из данных оперштаба.