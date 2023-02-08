Принца Гарри могут вызвать в суд для дачи показаний против Меган Маркл

Сестра Маркл требует, чтобы принц Гарри дал показания по этому делу, сообщает Mirror. Если сына короля вызовут в суд, ему придется говорить под присягой, а его свидетельства запишут на видео. Дача показаний может длиться до семи часов. До приглашения герцога Сассекского в суд его жена должна ответить на вопросы сестры в письменной форме.