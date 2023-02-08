Принца Гарри могут вызвать в суд для дачи показаний против Меган Маркл

Принцу Гарри, возможно, придется свидетельствовать против жены — бывшей актрисы Меган Маркл. Герцога Сассекского могут вызвать в суд для дачи показаний по требованию сестры Маркл по отцу Саманты.
Родственница герцогини Сассекской обвиняет ее в клевете, сокрытии улик и препятствии следствию. Главная претензия сестры в том, что в интервью экс-актриса описывает себя как одинокого ребенка, брошенного их общим отцом. Отношения с единокровной сестрой невестка короля Карла III и вовсе отрицала.
Женщина решила вступиться за отца, ведь, по ее словам, он уделял много времени младшей дочери, когда та была юной. Маркл сама прервала общение с отцом пять лет назад, утверждает ее родственница.
Поначалу герцог и герцогиня Сассекские не придали значения иску. Юрист заверил их, что в иске нет предмета для рассмотрения. Однако суд принял другое решение, и теперь идет подготовка к слушаниям.
Сестра Маркл требует, чтобы принц Гарри дал показания по этому делу, сообщает Mirror. Если сына короля вызовут в суд, ему придется говорить под присягой, а его свидетельства запишут на видео. Дача показаний может длиться до семи часов. До приглашения герцога Сассекского в суд его жена должна ответить на вопросы сестры в письменной форме.