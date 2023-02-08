Николаю Дроздову запретили выходить из дома после выписки из больницы

Дроздов сообщил журналистам, что прекрасно себя чувствует после выписки, но пока не будет покидать дом из-за предписания врачей. У него были сильные болевые ощущения после перелома ребер. Доктора посоветовали телеведущему действенную дыхательную гимнастику.