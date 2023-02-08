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Николаю Дроздову запретили выходить из дома после выписки из больницы

Общество
Николаю Дроздову запретили выходить из дома после выписки из больницы

Ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова недавно выписали из больницы. Он признался, что врачи запретили ему выходить из дома, чтобы избежать повторных падений из-за гололеда.

Дроздов сообщил журналистам, что прекрасно себя чувствует после выписки, но пока не будет покидать дом из-за предписания врачей. У него были сильные болевые ощущения после перелома ребер. Доктора посоветовали телеведущему действенную дыхательную гимнастику.

«Если раз по пять в день сделаешь — такое усиление всего. Но мне не разрешают пока выйти из дома», — цитирует Дроздова издание 78.ru.

Телеведущий также поделился секретом своего долголетия. Он ест часто, но понемногу, встает из-за стола с чувством легкого голода и регулярно делает зарядку. Дроздов уверен, что во многих проблемах со здоровьем виноват лишний вес.
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