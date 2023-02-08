Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Марочко: небоевые потери в рядах ВСУ возросли на 25% в течение января

Армия
Марочко: небоевые потери в рядах ВСУ возросли на 25% в течение января

Количество небоевых потерь в рядах украинских националистов в зоне СВО увеличилось на 25% только в течение января 2023 года, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал об этом в интервью ТАСС со ссылкой на собственные хорошо информированные источники.

«Увеличение связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов», — подчеркнул спикер.

Ранее Андрей Марочко рассказал об огромных потерях ВСУ на Сватово-Кременском направлении в результате точных ударов российских войск, об этом информировал RT.
сво на украине марочко потери всу нм лнр
Военкоры ФАН
Лучшие в аду