Количество небоевых потерь в рядах украинских националистов в зоне СВО увеличилось на 25% только в течение января 2023 года, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал об этом в интервью ТАСС со ссылкой на собственные хорошо информированные источники.
«Увеличение связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов», — подчеркнул спикер.
Ранее Андрей Марочко рассказал об огромных потерях ВСУ на Сватово-Кременском направлении в результате точных ударов российских войск, об этом информировал RT.