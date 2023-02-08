Более сотни ящиков с танковыми снарядами ВСУ обнаружили в лесу под Херсоном

В Херсонской области российские силовики обнаружили крупный схрон с боеприпасами, принадлежащими Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сведения о возможном местонахождении тайника передал правоохранителям житель Николаевки. Информация подтвердилась. В лесу нашли склад с более чем 100 ящиками, в которых находились танковые снаряды.
После осмотра находку передали представителям Минобороны РФ. Предположительно, арсенал вывезли с территории одной из военных частей ВСУ после начала спецоперации.