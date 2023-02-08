Украинский президент Владимир Зеленский стал пятой колонной не только для своей страны, но и для всей Европы, заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
В статье для РИА Новости политик отметил, что Зеленского протолкнули на пост главы государства в качестве «парня из народа». Однако его действия стали приговором для Киева.
«Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе», — подчеркнул бывший депутат.
Ранее сообщалось, что Медведчук рассказал о готовности Зеленского уничтожить украинское государство ради оваций со стороны Запада.