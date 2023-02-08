Как говорить, чтобы собеседник вас слушал: психолог Абравитова назвала ключевые способы

1. «Эффект края». В первые несколько секунд общения нужно сказать что-то очень важное, что зацепит человека и не отпустит его внимание. Если начинать с пространных фраз — скорее всего, собеседник не услышит вас и потом, даже когда вы дойдете до самого главного.