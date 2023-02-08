Как говорить, чтобы собеседник вас слушал: психолог Абравитова назвала ключевые способы

Умение говорить так, чтобы собеседник слушал – это целое искусство. Им овладеть достаточно сложно, но все же возможно, зная определенные техники. Психолог Марианна Абравитова в ходе беседы с корреспондентом ФАН дала несколько советов, используя которые, человек может завладеть вниманием слушателя и расположить его к себе.
«Первоначально следует отметить, что какими бы способами воздействия на коммуникацию вы не обладали — все равно не каждый человек будет вас слушать. Тема разговора должна быть интересна или важна для того человека, с кем вы говорите», – отметила психолог.
Для достижения лучшего эффекта коммуникации можно использовать несколько простых приемов
1. «Эффект края». В первые несколько секунд общения нужно сказать что-то очень важное, что зацепит человека и не отпустит его внимание. Если начинать с пространных фраз — скорее всего, собеседник не услышит вас и потом, даже когда вы дойдете до самого главного.
2. Во время разговора нужно смотреть собеседнику в глаза – это тоже очень важно. Также в коммуникацию помогает войти «отзеркаливание» поз собеседника. Единственное, не следует копировать его один в один, а выдавать что-то примерное.
3. Не лишним будет узнать сведения о человеке перед встречей. К примеру, его стиль жизни или ведение разговора. Исходя из этого, можно начать говорить на языке этого человека, что значительно упростит коммуникацию.
4. Для того чтобы вас слушали – вы должны стать для человека чем-то важным. Либо вы человек крайне интересный, от которого идет эксклюзивная информация для собеседника, либо специалист в какой-то области.
В случае с нетворкингом и знакомством в Сети с людьми, стоящими выше вас – нужно попытаться завладеть их вниманием. Здесь, по мнению психолога, может помочь создание информативных визитных карточек.
«К примеру, когда вы подходите знакомиться к такому человеку на мероприятии – нужно понимать, что вас все равно не услышат. Эти люди закрыты, они понимают, что к ним будут подходить и пытаться общаться все. Когда вы обращаетесь к такому человеку – следует сначала поздороваться, затем привлечь его внимание фразой типа: "я бы хотел представиться и дать вам свою визитку. Когда у вас будет время – пожалуйста, ознакомьтесь с ней. Мне бы хотелось донести до вас интересную информацию/сделать интересное предложение". Таким образом человек запомнит вас по вашей вежливости и тактичности. Когда он в спокойном состоянии будет разбирать визитки – та тактичность, с которой вы обратились к нему, сыграет вам на руку. Именно на вашу визитку он обратит внимание», – объяснила Марианна Абравитова.
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