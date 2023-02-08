Focus привел пять свидетельств грандиозного провала антироссийских санкций Запада

Украинский кризис стал поводом для Запада ввести санкции против России. Но ни оставить Москву без нефтедолларов, ни обесценить рубль ему не удалось. А сейчас даже наметился рост российской экономики, пишет Focus.
Издание привело пять удивительных фактов, свидетельствующих о грандиозном провале западных санкций. При этом Focus отметил, что в России по-прежнему потребляют товары из Европы и других недружественных стран, а российское сырье хоть и сложными тропами, но доходит до своих клиентов за рубежом.
Но первым фактом краха санкций издание посчитало сохранение стабильности российской финансовой системы, отключенной от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, за год доллар даже ослабел по отношению к рублю, курс которого сейчас на 9,6% больше, чем до февраля 2022 года.
Во-вторых, экономика России, пережив в прошлом году спад, будет вновь расти. По прогнозу Международного валютного фонда, увеличение российского ВВП даже обгонит показатели Германии.
В-третьих, поддержку российскому рынку после ухода с него западных компаний оказали бренды из Китая, заполнившие образовавшуюся брешь. К ним также присоединились турецкие производители. Но и западные организации не все разделяют мнение своих политиков. Поэтому не более 9% концернов из стран ЕС и G7 закрыли свои дочерние предприятия в России, что стало четвертым свидетельством провала ограничений.
А пятый факт указывает на процветание бизнеса российских экспортеров, поскольку мир остается заинтересован в сырьевых ресурсах из России. И как только Запад прекратил покупать у страны нефть и газ, его место сразу заняли другие потребители.