Focus привел пять свидетельств грандиозного провала антироссийских санкций Запада

В-третьих, поддержку российскому рынку после ухода с него западных компаний оказали бренды из Китая, заполнившие образовавшуюся брешь. К ним также присоединились турецкие производители. Но и западные организации не все разделяют мнение своих политиков. Поэтому не более 9% концернов из стран ЕС и G7 закрыли свои дочерние предприятия в России, что стало четвертым свидетельством провала ограничений.