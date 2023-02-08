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Переработка металлолома позволила Ростовской АЭС заработать 137 млн рублей

Экономика
Переработка металлолома позволила Ростовской АЭС заработать 137 млн рублей

Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская объяснила целесообразность сотрудничества с металлургическими производствами.

По словам Горской, переработка металлолома не только обеспечила Ростовской АЭС дополнительный доход в размере 137 миллионов рублей, но и позволила уменьшить объем топлива для получения важнейших металлов, сократить нагрузку на месторождения», а также улучшить экологическую обстановку в регионе, сообщает «Эксперт ЮГ».

Отмечается, что еще переработка металлолома помогает сберечь до 60% энергии, необходимой для производства такого же количества металла из железной руды. Благодаря этому заметно уменьшаются расходы АЭС на осуществление природоохранных мероприятий.
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