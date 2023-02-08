Переработка металлолома позволила Ростовской АЭС заработать 137 млн рублей

Начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская объяснила целесообразность сотрудничества с металлургическими производствами.
По словам Горской, переработка металлолома не только обеспечила Ростовской АЭС дополнительный доход в размере 137 миллионов рублей, но и позволила уменьшить объем топлива для получения важнейших металлов, сократить нагрузку на месторождения», а также улучшить экологическую обстановку в регионе, сообщает «Эксперт ЮГ».
Отмечается, что еще переработка металлолома помогает сберечь до 60% энергии, необходимой для производства такого же количества металла из железной руды. Благодаря этому заметно уменьшаются расходы АЭС на осуществление природоохранных мероприятий.