Захарова уличила Борреля в «дипломатии преследования» на фоне африканского турне Лаврова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель придерживается «дипломатии преследования». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратила внимание на поведение европейского политика на фоне африканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, не было ни одного мероприятия, которое не было бы прокомментировано Боррелем. Захарова признала, что видела дипломатию в различных проявлениях.
«Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования», – сказала представитель МИД РФ.
Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывание Жозепа Борреля о запрете российских СМИ в Европе. По ее словам, в выпаде европейского дипломата присутствуют «оттенки неадекватности».