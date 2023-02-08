Захарова уличила Борреля в «дипломатии преследования» на фоне африканского турне Лаврова

Она обратила внимание на поведение европейского политика на фоне африканского турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, не было ни одного мероприятия, которое не было бы прокомментировано Боррелем. Захарова признала, что видела дипломатию в различных проявлениях.