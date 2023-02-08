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Эксперты прогнозируют снижение потока пассажиров в российских авиакомпаниях

Экономика

Поток пассажиров в авиакомпаниях России может оказаться меньше, чем прогнозирует Министерство транспорта РФ. Такое мнение на основании исследования высказали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Эксперты прогнозируют снижение потока пассажиров в российских авиакомпаниях

По данным агентства, при условии, что открытыми останутся все доступные для россиян страны, а государственные субсидии для отрасли сохранятся на прежнем уровне, пассажиропоток составит от 85 до 95 миллионов человек, передает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». Если же в сферу авиаперевозок вмешаются неблагоприятные обстоятельства, он может сократиться еще больше.

Выполнить план Министерству транспорта удастся в том случае, если количество стран, куда разрешен въезд россиянам, увеличится, а с российских авиакомпаний снимут некоторые ограничения. При таком сценарии развития событий услугами отечественных перевозчиков могут воспользоваться до 110 миллионов пассажиров.
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