Эксперты прогнозируют снижение потока пассажиров в российских авиакомпаниях

Поток пассажиров в авиакомпаниях России может оказаться меньше, чем прогнозирует Министерство транспорта РФ. Такое мнение на основании исследования высказали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства.
По данным агентства, при условии, что открытыми останутся все доступные для россиян страны, а государственные субсидии для отрасли сохранятся на прежнем уровне, пассажиропоток составит от 85 до 95 миллионов человек, передает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». Если же в сферу авиаперевозок вмешаются неблагоприятные обстоятельства, он может сократиться еще больше.
Выполнить план Министерству транспорта удастся в том случае, если количество стран, куда разрешен въезд россиянам, увеличится, а с российских авиакомпаний снимут некоторые ограничения. При таком сценарии развития событий услугами отечественных перевозчиков могут воспользоваться до 110 миллионов пассажиров.