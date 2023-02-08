Эксперты прогнозируют снижение потока пассажиров в российских авиакомпаниях

По данным агентства, при условии, что открытыми останутся все доступные для россиян страны, а государственные субсидии для отрасли сохранятся на прежнем уровне, пассажиропоток составит от 85 до 95 миллионов человек, передает экспертный информационный канал «УралПолит.RU». Если же в сферу авиаперевозок вмешаются неблагоприятные обстоятельства, он может сократиться еще больше.