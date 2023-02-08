Патрушев: Афганистан пожинает плоды оставленного американцами хаоса

Действующие власти Афганистана продолжают пожинать плоды негативной политики США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Во время встречи с секретарями совбезов политик отметил, что ситуация в социальной и экономической сферах на территории Афганистана сильно деградирует.
«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса», — подчеркнул Патрушев.
Ранее стало известно, что в Кабуле закрылись дипломатические представительства нескольких арабских и западных стран.