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Патрушев: Афганистан пожинает плоды оставленного американцами хаоса

Политика
Патрушев: Афганистан пожинает плоды оставленного американцами хаоса

Действующие власти Афганистана продолжают пожинать плоды негативной политики США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Во время встречи с секретарями совбезов политик отметил, что ситуация в социальной и экономической сферах на территории Афганистана сильно деградирует.

«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса», — подчеркнул Патрушев.

Ранее стало известно, что в Кабуле закрылись дипломатические представительства нескольких арабских и западных стран.
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