Модель Кендалл Дженнер попозировала топлес перед камерой в спальне

Американская модель Кендалл Дженнер привела поклонников в восторг пикантными кадрами. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» попозировала перед камерой топлес.
Дженнер опубликовала в соцсетях серию видео, снятых в спальне. На некоторых из них единоутробная сестра Ким Кардашьян хвастается фигурой в черном комплекте нижнего белья.
На одном из видео модель предстала перед подписчиками без бюстгальтера. Знаменитость сняла себя на камеру смартфона в зеркале, прикрывая при этом грудь рукой и волосами.
Серия видео из спальни восхитила поклонников Дженнер. Пользователи соцсетей оставили ей множество комментариев с комплиментами.
«Идеальная фигура!»;
«Пощади нас!»;
«Богиня», — пишут поклонники.
Некоторые подписчики признались звезде подиумов в любви. Среди фолловеров Дженнер нашлись и те, кто назвал ее лучшей моделью.
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