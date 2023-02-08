Момент нападения разъяренного глухаря на сноубордиста в Шерегеше попал на видео

Разъяренный глухарь напал на сноубордиста в Кемеровской области. На помощь мужчине пришли его товарищи.
Инцидент произошел на популярном горнолыжном курорте Шерегеш. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения глухаря на сноубордиста. Один из приятелей мужчины решил постучать лыжными палками друг об друга, чтобы отогнать птицу.
«Главный инструктор Шерегеша вышел на тропу», — говорится в одном из описаний к ролику.
В комментариях к видео многие пользователи решили, что глухарь таким способом решил защитить свою территорию. По словам некоторых юзеров, подобное происходит уже не в первый раз. Часть пользователей опасается, что ситуация может повториться, но уже с другими путешественниками.