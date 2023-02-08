Медведчук объяснил, какой шанс развал Советского Союза подарил США

Власти США последовали принципу формирования «суперимперии» после развала Советского Союза. На это обратил внимание председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Он напомнил, что обновленный порядок был призван спасти мир об бедности и кровопролития, но этого не случилось. На этом фоне распад СССР подарил Белому дому «шанс на единоличное мировое лидерство».
«Вашингтон пошел по принципу строительства суперимперии, где решения будут приниматься в США, а прочим "провинциям" вменяемо беспрекословное подчинение», — объяснил Медведчук в публикации для РИА Новости.
Ранее экс-нардеп Верховной рады допустил, что большая часть политических деятелей из Европы и США не стремятся к мирному разрешению конфликта на Украине. Подробнее о позиции Медведчука рассказали журналисты «360».