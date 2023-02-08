Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медведчук объяснил, какой шанс развал Советского Союза подарил США

Политика
Медведчук объяснил, какой шанс развал Советского Союза подарил США

Власти США последовали принципу формирования «суперимперии» после развала Советского Союза. На это обратил внимание председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Он напомнил, что обновленный порядок был призван спасти мир об бедности и кровопролития, но этого не случилось. На этом фоне распад СССР подарил Белому дому «шанс на единоличное мировое лидерство».

«Вашингтон пошел по принципу строительства суперимперии, где решения будут приниматься в США, а прочим "провинциям" вменяемо беспрекословное подчинение», — объяснил Медведчук в публикации для РИА Новости.

Ранее экс-нардеп Верховной рады допустил, что большая часть политических деятелей из Европы и США не стремятся к мирному разрешению конфликта на Украине. Подробнее о позиции Медведчука рассказали журналисты «360».
медведчук США ссср
Военкоры ФАН
Лучшие в аду