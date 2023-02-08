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Американский аналитик призвал командование ВСУ перейти в глухую оборону

Армия
Американский аналитик призвал командование ВСУ перейти в глухую оборону

Украинской армии без промедления надлежит перейти к сугубо оборонительной стратегии и не помышлять о наступлении на позиции ВС РФ. Такое мнение высказал американский военный аналитик Майкл Кофман.

Он отметил в статье для издания The New York Times, что ВСУ уже сильно обескровлены и могут потерять последние ресурсы и опытные кадры в бесплодных попытках атаковать российские войска. Эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман предупредил киевский режим о катастрофических последствиях в случае наступательной активности и призвал командование ВСУ к глухой обороне.

Ранее RT сообщил об артиллерийском ударе украинских националистов по жилым кварталам города Новая Каховка в Херсонской области.
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