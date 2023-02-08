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Рекордная скупка золота центробанками подтвердила риски потрясений в мире

Экономика
Рекордная скупка золота центробанками подтвердила риски потрясений в мире

Золото становится все более востребованным на мировом рынке из-за интереса со стороны государственных и частных инвесторов. Трейдеры фиксируют пиковые показатели спроса на драгоценные металлы, передает РИА Новости со ссылкой на обзор Всемирного совета по золоту (WGC).

Организация зафиксировала повышение годового спроса — государственного и розничного — на 18 %, до отметки в 4741 тонну. Интерес к золоту как к защитному активу проснулся в регуляторах после финансового кризиса 2008 года.

Центральный банк России стал изменять состав активов. На место валют недружественных стран стало приходить золото и юань. Это позволяет стране проводить более независимую от Запада финансовую политику.
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