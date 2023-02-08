Юлия Савичева рассказала, как Макс Фадеев разозлился на нее из-за стрижки

Певица Юлия Савичева рассказала, что во время работы с Максом Фадеевым должна была согласовывать с продюсером каждый свой шаг. Однажды он разозлился на артистку из-за новой прически.
Савичева обсуждала с Фадеевым, что ей нужно освежить свой образ. Певица пошла в салон красоты и позвонила продюсеру, но он не взял трубку. Тогда исполнительница решила взять инициативу в свои руки и сделала каре.
«После того как я подстриглась, был реальный скандал. Он кричал: «Это вообще не то! Как ты могла? Надо было меня дождаться!». Факт остается фактом, что я сделала неправильно», — рассказала Савичева в музыкальном шоу «7Дней» под названием «История одного альбома».
Фадеев расторг контракт с Савичевой в 2018 году. Тогда продюсер никому не объяснил своего решения. Они наладили общение спустя несколько лет. Певица признается, что теперь между ними прекрасные отношения, а она снова может петь собственные песни.