Тверичанин нанес знакомой 108 ударов кулаками, выкинул с балкона и спрятал труп на помойке

Инцидент произошел в городе Бологое. Находясь в квартире, фигуранты распивали спиртное со своей знакомой. Между ней и одним из собутыльников разгорелся конфликт. Агрессор стал избивать оппонентку, нанеся 108 ударов. Впоследствии злоумышленник сбросил пострадавшую с балкона четвертого этажа. Компания завернула труп в простыню и спрятала тело в мусорном контейнере.