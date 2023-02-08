Тверичанин нанес знакомой 108 ударов кулаками, выкинул с балкона и спрятал труп на помойке

Сотрудники СК РФ завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Тверской области. Двое мужчин и женщина оказались причастны к убийству человека.
Инцидент произошел в городе Бологое. Находясь в квартире, фигуранты распивали спиртное со своей знакомой. Между ней и одним из собутыльников разгорелся конфликт. Агрессор стал избивать оппонентку, нанеся 108 ударов. Впоследствии злоумышленник сбросил пострадавшую с балкона четвертого этажа. Компания завернула труп в простыню и спрятала тело в мусорном контейнере.
Один обвиняемый получил 12,5 года колонии строгого режима. Его подельников освободили от наказания из-за истечения срока уголовного преследования.