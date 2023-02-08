В Петербурге женщина погибла в аварии на ЗСД с участием Mercedes-Benz и Hyundai Solaris

Один человек погиб в результате массового ДТП в Петербурге. Смертельная авария произошла на Западном скоростном диаметре, сообщает 78.ru.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris врезался в стоящий во втором ряду на «аварийках» Mercedes-Benz, после чего в него влетел еще один автомобиль.
В результате столкновения 51-летняя пассажирка Hyundai погибла. Водителя Solaris и 47-летнего пассажира Mercedes доставили в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Инспекторы ГИБДД установили, что виновник происшествия 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году. По факту смертельной аварии проводится проверка.