Псковский подросток снял с карты чужие деньги, пряча лицо в противогазе

В сумке злоумышленники обнаружили деньги, телефон и банковские карты. Преступники захотели снять денежные средства с карты. Чтобы скрыть свою личность, исполнитель противозаконных намерений надел на себя противогаз, а затем снял 24 000 рублей. Несмотря на ухищрения воров, правоохранители сумели выяснить личности молодых людей. Вскоре их задержали, и они во всем сознались.