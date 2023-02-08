Псковский подросток снял с карты чужие деньги, пряча лицо в противогазе

Расследование уголовного дела в отношении двух юных воришек, обвиняемых в совершении двух краж, окончено во Пскове. Они обналичили деньги с украденной банковской карты.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», прошлым летом два 17-летних приятеля ночью, проходя мимо гаражей, заметили, что дверь одного из гаражных строений открыта. Заглянув внутрь, прохожие увидели там спящего мужчину. Воры похитили лежавшую сумку и тут же скрылись.
В сумке злоумышленники обнаружили деньги, телефон и банковские карты. Преступники захотели снять денежные средства с карты. Чтобы скрыть свою личность, исполнитель противозаконных намерений надел на себя противогаз, а затем снял 24 000 рублей. Несмотря на ухищрения воров, правоохранители сумели выяснить личности молодых людей. Вскоре их задержали, и они во всем сознались.