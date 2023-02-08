Украинский политик Медведчук: Евросоюз встал на путь СССР

Европейский союз идет по тому же пути, что и СССР. Такую точку зрения выразил украинский политик Виктор Медведчук.
По его словам, ЕС повторяет ошибку Советского Союза. Дело в том, что в те годы меньшее количество республик «кормили» большее.
«В такой ситуации руководство дотационных регионов превращалось в специалистов по выбиванию денег из центра, а вот интересы тех, кто наполнял общий бюджет, всегда учитывались мало», — написал Медведчук в статье для РИА Новости.
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявила о решимости ее страны присоединиться к ЕС. По ее словам, Киев годами боролся и шел на риск ради этого, передает «Профиль».
О возможном расширении ЕС высказывался и директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян. По его мнению, Франция и Германия будут против присоединения Украины из-за страха перед Россией.