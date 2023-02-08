Почти 200 историческим зданиям в Петербурге грозит снос

Власти Петербурга обсуждают поправки в закон об объектах культурного наследия, которые предполагают снос почти 200 исторических зданий.
Под угрозой исчезновения находятся склады Кокоревых на Лиговском проспекте. Их могут снести ради строительства вокзала Высокоскоростной магистрали. Для возведения Большого Смоленского моста петербургским властям придется избавиться от ряда зданий. Среди них школа Ольги Берггольц. Также обсуждается вопрос реновации квартала «Нарвская застава». Речь идет о сносе почти 100 малоэтажных зданий 1930-1950 годов постройки.
Поправки в закон подготовил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Их насчитывается около 40. Документ предполагает изменение границ объединенных зон охраны значимых объектов. Предложение снести несколько сотен исторических зданий демонстрируют реальное отношение аппарата губернатора Александра Беглова к культурному наследию города.