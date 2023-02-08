Почти 200 историческим зданиям в Петербурге грозит снос

Под угрозой исчезновения находятся склады Кокоревых на Лиговском проспекте. Их могут снести ради строительства вокзала Высокоскоростной магистрали. Для возведения Большого Смоленского моста петербургским властям придется избавиться от ряда зданий. Среди них школа Ольги Берггольц. Также обсуждается вопрос реновации квартала «Нарвская застава». Речь идет о сносе почти 100 малоэтажных зданий 1930-1950 годов постройки.